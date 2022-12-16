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20:05, 16 декабря 2022Из жизни

Женщина провела одну ночь с мужчиной и случайно похитила его сына

В Индии женщина провела ночь с мужчиной, ушла из дома с его сыном и забыла дорогу обратно

Фото: Shutterstock

26-летняя Решма Бхигаде из города Нгапур, Индия, провела с мужчиной одну ночь и случайно похитила его семилетнего сына Мантхана Вагхаде. Об этом сообщает The Times of India.

В пятницу, 9 декабря, Решма ушла из дома вместе с сыном из-за размолвки с мужем и познакомилась с мужчиной по имени Акаш. Мужчина со своим сыном жил на стройке, так как был в ссоре с женой, которая проживала отдельно от семьи с двумя другими детьми. Решма и Акаш провели ночь вместе. Утром женщина пошла погулять со своим сыном и взяла Мантхана, получив разрешение его отца.

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Спустя некоторое время Решма поняла, что забыла обратную дорогу к стройке, где стояла хижина ее случайного любовника. Так как у нее не было мобильного телефона, она не могла позвонить Акашу, и решила отвезти Мантхана к родне в город Чхиндвара. Через день жена Акаша приехала к нему увидеться с сыном. Там она узнала, что Мантхан пропал. Взволнованная женщина сразу же обратилась в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти Решму и мальчика. Женщину арестовали и обвинили в похищении ребенка. По некоторым данным, она тоже якобы хотела обратиться к властям, чтобы вернуть Мантхана, но не смогла добраться до полицейского отделения.

Ранее сообщалось, что в Индии пара похитила из отделения интенсивной терапии больницы новорожденную девочку. Пара заявила, что забрала ребенка по ошибке.

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Алиса Удовик
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