80-летняя актриса едва не оголила грудь в прямом эфире телешоу

80-летняя актриса Джой Бехар едва не оголила грудь в прямом эфире телешоу The View

Американская актриса и комик Джой Бехар едва не оконфузилась в прямом эфире передачи The View. Отрывок телешоу публикует портал Page Six.

80-летняя телезвезда появилась на съемочной площадке в красном брючном костюме в сочетании с топом того же цвета. При этом на губы сценаристка нанесла алую помаду, а свой образ дополнила массивными серьгами в тон одежды. На размещенных кадрах видно, как топ знаменитости начал сползать, из-за чего она чуть не оголила грудь.

«Самый большой сюрприз случился с нами несколько секунд назад, когда лифчик Джой начал выглядывать. Такое ощущение, что он вышел поздороваться. Было очень смешно», — уточнила соведущая актрисы 67-летняя Вупи Голдберг. Во время ее реплики Бехар поправляла наряд со словами: «Это был мой особенный подарок старикам на День Святого Валентина».

В марте 2022 года теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.