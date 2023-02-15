Швейцария заявила о намерении вернуть Украине активы окружения Януковича

Швейцария намерена конфисковать и вернуть Киеву активы окружения Януковича

Власти Швейцарии заявили о намерении конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Швейцарии.

Сообщается, что Федеральный совет начнет административные процедуры изъятия активов, «заблокированных в Швейцарии после Февральской украинской революции 2014 года». «Все активы, которые могут быть конфискованы — в общей сложности более 130 миллионов франков — будут подвергнуты процедурам конфискации в Швейцарии», — указали в МИД.

При этом в ведомстве отметили, что инициатива не затрагивает замороженные российские активы. «Эти активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока швейцарская административная юстиция не вынесет окончательного решения об их конфискации», — указали в МИД.

Ранее власти Швейцарии заявили, что не видят юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. «Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям», — сказано в заявлении Федерального совета страны.

