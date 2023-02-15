Врач с Первого канала развеял мифы о лечении распространенного заболевания

Врач-офтальмолог Коновалов заявил, что компрессы из чайных пакетиков не лечат конъюнктивит

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов развеял мифы о лечении конъюнктивита. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он рассказал, что компрессы из чайных пакетиков и капли с медом не помогут избавиться от этого распространенного глазного заболевания. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Коновалов заявил, что компрессы из чайных пакетиков не только не вылечат конъюнктивит, но и могут нанести вред. «Если мы прикладываем чайный пакетик к веку, то он должен быть теплый, а теплая среда создает условия для размножения бактерий. Соответственно, симптомы [конъюнктивита] усиливаются», — объяснил врач. Он добавил, что если человек приложит чайный пакетик к открытому глазу, то у него случится эрозия роговицы.

Еще одним неэффективным и опасным способом лечения конъюнктивита Коновалов назвал использование капель с медом. «Мед — это среда для размножения бактерий», — подчеркнул офтальмолог. Кроме того, по его словам, мед может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей.

Ранее Михаил Коновалов и его коллега по «Жить здорово!» Елена Малышева раскрыли связь храпа и слепоты. Специалисты рассказали, что храпящие люди подвержены опасности заболеть глаукомой и потерять зрение.