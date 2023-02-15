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15:57, 15 февраля 2023Экономика

Госдума денонсировала соглашение с Латвией о налогах

Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Фото: Darya Tryfanava / Unsplash

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 15 февраля, проголосовали за денонсацию соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения, передает «Интерфакс».

Договоренности между Москвой и Ригой «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» были заключены в 2010 году. В декабре 2022-го российское правительство приняло решение приостановить соглашение и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Тогда это объяснили «обеспечением российских интересов», а также «минимизацией налоговых последствий для российских налогоплательщиков».

В начале августа прошлого года аналогичное соглашение с Россией решила денонсировать Украина. Оно действовало с 8 августа 1995 года. 23 августа 2022 года Москва направила Киеву ответное уведомление.

В ноябре газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова писала, что российские власти также хотят изменить налоговые соглашения с Турцией, Малайзией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Это нужно, чтобы понизить стоимость привлечения прямых инвестиций из указанных стран от реальных инвесторов-резидентов этих юрисдикций, пояснял Сазанов.

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Платон Щукин
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