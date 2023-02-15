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13:18, 15 февраля 2023Мир

Лавров усомнился в искренности раскаяния Германии в преступлениях Второй мировой

Лавров: позиция ФРГ, Италии и Японии по героизации нацизма ставит их раскаяние под вопрос

Фото: U.S. Army Signal Corps / AP

Глава российского МИД Сергей Лавров подставил под вопрос искренность раскаяния ФРГ, Италии и Японии в преступлениях, совершенных ими в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.

Так министр отреагировал на позицию этих стран по внесенной Россией в ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма.

«В этом году вызвало глубокое беспокойство то, что впервые против этого документа проголосовали Германия, Италия и Япония. Это ставит под сомнение искренность их раскаяния за совершенные массовые преступления против человечности в годы Второй мировой», — заявил Лавров.

15 декабря Генассамблея ООН приняла ежегодно вносимую Россией резолюцию. За документ высказались 120 стран, а против — 50. В их числе — США, Франция, Канада, Испания и Украина.

Позже президент России Владимир Путин назвал позицию стран, отвергших этот документ, исторической и политической амнезией.

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Варвара Кошечкина
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