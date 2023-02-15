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13:17, 15 февраля 2023Среда обитания

Максакова отсудила компенсацию после падения рабочего к ней на балкон

Актриса Максакова отсудила у Фонда капитального ремонта Москвы более 150 тысяч рублей
Людмила Максакова

Людмила Максакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актриса Людмила Максакова взыскала с Фонда капитального ремонта Москвы более 150 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб, который был причинен ее квартире после того, как на ее балкон упал рабочий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из-за происшествия в квартире актрисы пострадала дверь. В итоге суд постановил взыскать в пользу Максаковой 142 тысячи рублей убытков, семь тысяч за проведение экспертизы и 4,5 тысячи рублей в качестве расхода за госпошлину.

О случившемся в квартире актрисы стало известно в январе. Оказалось, что летом 2022 года рабочий, который занимался обновлением фасада дома в Брюсовом переулке, упал на балкон Максаковой — в тот момент она не находилась в столице. Чтобы достать мужчину, спасателям пришлось выломать дверь. Ущерб недвижимости актриса оценила в несколько сотен тысяч рублей.

Ранее жительница Москвы отсудила у российского певца Валерия Леонтьева несколько сотен тысяч рублей из-за залитой квартиры. По словам женщины, у нее залило квартиру в центре столицы из-за проблем с трубами в квартире Леонтьева, который владеет объектом этажом выше.

Нина Ташевская
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