Секс с военным привел к ухудшению зрения женщины

NZ Herald: военный ударил коллегу во время занятия сексом в отеле и попал под трибунал

Офицер армии с военной базы Бернем в Новой Зеландии попал под трибунал после того, как ударил коллегу по лицу во время занятия сексом в отеле, из-за чего ее зрение временно ухудшилось. Об этом сообщает NZ Herald.

По данным военной прокуратуры, мужчина вылил на потерпевшую банку энергетического напитка Red Bull, после чего ударил ее по лицу. Затем он прижал женщину к стене. Предположительно, он обзывал ее и заявлял, что она этого заслуживает.

Спустя месяц пара решила встретиться в отеле за границей, чтобы снова заняться сексом. Офицер заранее проинструктировал потерпевшую, как ей одеться и как должна быть обставлена комната. Перед встречей он написал, что она расстроила его, и ему нужно будет выместить злость. Они заранее обсудили стоп-слово, но он предупредил, что использовать его не следует. «Ты должна быть готова не просить меня остановиться, — написал офицер. — Я буду жесток и буду сильно бить тебя... Ты не должна бояться меня, потому что я не опасен. Ты расстроила меня, и мне нужно выместить злость».

В день встречи мужчина отправил еще несколько сообщений, в которых говорил, что она отвратительна, и с этим ничего не поделать.

Потерпевшая приехала в отель первой и ждала военного в номере. Приехав, он подошел к ней и без предупреждения сильно ударил по лицу, из-за чего ее зрение временно ухудшилось и затуманилось. Она начала плакать, и ее лицо распухло.

Военный продолжал обзывать и избивать потерпевшую весь вечер. В какой-то момент женщина попыталась высвободиться, но офицер не отпускал ее. Когда в конце концов, ей удалось это сделать, она снова начала плакать и побежала в ванную, где ее стошнило.

Через несколько дней она обратилась за медицинской помощью из-за распухшего лица. Она сказала врачам, что причиной этого была новая тушь.

В 2018 году женщина подала жалобу на действия офицера. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. По мнению прокурора, удар по лицу перешел границы, о которых договаривалась пара. Подсудимый настаивает, что все происходило по взаимному согласию, и он не сделал ничего плохого. Он признал, что вылил на потерпевшую банку энергетического напитка Red Bull, после чего ударил ее по лицу, но отрицает нанесение второго удара и изнасилование.

Ранее сообщалось, что преподавательнице американского колледжа пришлось стать доминатрикс, чтобы заработать на жизнь. Она специализируется на телесных наказаниях вроде избиений плетями и розгами и получает за это 90 долларов в час (6,6 тысячи рублей).