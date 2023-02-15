Очевидцы описали момент падения Челябинского метеорита

Жители Челябинска и Чебаркуля описали момент падения Челябинского метеорита

Взрыв Челябинского метеорита, произошедший ровно 10 лет назад, 15 февраля 2013 года, вызвал ударную волну огромной мощности, которая выбила окна в Челябинске и окрестностях, но сначала очевидцы увидели яркую вспышку. В разговоре с «Лентой.ру» очевидцы катастрофы описали этот момент.

Александр Харламов, работавший в челябинском бассейне «Строитель», утром 15 февраля проводил тренировку с группой из 20 детей. По его словам, в 09:20 произошла яркая вспышка и дети подбежали к большим окнам, чтобы посмотреть, что случилось, но Харламов отогнал их вглубь зала.

Когда здание бассейна накрыла взрывная волна, осколки полетели внутрь помещения. Другие тренеры прикрыли детей матами, но двое остались в зоне поражения — Харламов закрыл их собой. Осколки порезали ему руки, спину и голову, а также сухожилия на ногах. Осколки зацепили только одного ребенка, он выжил. Сам Харламов через 10 лет продолжает работать в «Строителе», несмотря на то, что одна стопа так и не восстановилась полностью.

Похожие ситуации произошли во многих других спортивных залах, школах, детских садах и больницах — там, где было много окон и где находилось большое количество людей. Так, замдиректора детсада № 7 в Копейске Елена Пономарева тоже закрыла собой малышей в ясельной группе, а заведующая копейским детсадом № 25 Елена Скоморохова держала вырванную ударной волной оконную раму, чтобы та не упала на воспитанников.

Доцент кафедры общей и теоретической физики Физического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра после вспышки выглянул в окно и предположил, что ее вызывал метеорит. Он предположил, что космическое тело летело в сторону Чебаркуля.

Замоздра оказался прав — Чебаркуль стал конечной точкой полета и местом падения самого крупного фрагмента метеорита. Однако местные жители практически не заметили его приближение. Так, Александр Загреба обратил внимание на беспокойное поведение собаки, а затем увидел яркий огненный шар. Мужчина лишь потом понял, что метеорит летел в его сторону.

Другая местная жительница Татьяна Пономарева рассказала, что она и другие люди вышли на площадь посмотреть, что происходит. Их начальник, бывший военный, тогда крикнул: «Чего вы все вылетели на улицу? Неизвестно же, что взорвалось».

Рыбаки, находившиеся на озере Чебаркуль не заметили, как самый большой фрагмент метеороида пробил лед и упал на дно, но ощутили мощную волну — она всколыхнула замерзший водоем. По воспоминаниям одного из них, «озеро будто вдохнуло». Через несколько часов рыбаки наткнулись на восьмиметровую полынью.

Падение метеорита 15 февраля 2013 года в Челябинской области по мнению ученых стало самым задокументированным случаем падения на Землю космического тела. Осколки метеорита дошли до окрестностей Челябинска, ударная волна выбила окна в сотнях домов, больниц, школ и детсадов. Более полутора тысяч человек получили травмы — порезы и ушибы.

Вокруг происхождения метеорита есть разные гипотезы. По одной из версий, он прилетел из астероидного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером — откололся от другого, большего по размеру, космического тела. Ученые считают, что мощность взрыва метеорита была в 30 раз больше бомбы, сброшенной на японский город Хиросима.