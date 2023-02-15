Вице-канцлер ФРГ выразил сожаление насчет поставок танков Leopard на Украину

Вице-канцлер ФРГ Хабек: решение о поставках танков на Украину приняли «немного поздно»

Решение о поставках танков на Украину было принято слишком поздно, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Zeit.

«Принимая решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2 сейчас, мы делаем то, что в настоящее время можем сделать. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас», — сказал он, добавив, что Берлин сейчас концентрируется на как можно более оперативной реализации поставок танков и другого оборудования на Украину.

Ранее 14 февраля в США назвали число стран-поставщиков танков Leopard Украине. Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что таких государств восемь: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

В конце января западные страны заявили о намерении поставить танки для Украины. Так, Германия обещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом страна поддержала реэкспорт машин из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также заявляли Норвегия, Испания, Португалия и Польша.