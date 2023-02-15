Мать отхлестала по щекам российского школьника на камеру из-за чувств мусульман

Мать отхлестала по щекам школьника из Новосибирска на камеру из-за стихов о мусульманах

Мать отхлестала по щекам школьника из Новосибирска на камеру из-за стихов, оскорбляющих чувства мусульман. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На появившихся кадрах видно, как женщина несколько раз бьет мальчика по лицу. «Пока ты на коленях не извинишься перед всеми мусульманами, ты мне не сын», — говорит она. Мальчик почти не сопротивляется, но просит мать прекратить, потому что ему больно.

Выяснилось, что российский школьник нашел в сети стихи сомнительного содержания о мусульманах. Он прочел их, когда записывал видео для друзей. Мать тоже увидела творчество ребенка и разозлилась. Жительница Новосибирска сочла поступок сына недостойным и заставила записать видео с извинениями. Позже школьник на камеру, стоя на коленях, заявил, что не хотел никого обидеть и задеть. «Я осознаю, что был не прав. Очень не прав», — сказал он.

Такой методикой воспитания заинтересовались полицейские. На допросе женщина не смогла объяснить, почему так наказала ребенка. Проводится доследственная проверка.

6 февраля сообщалось, что жительница села Петровка в Якутии избила и выгнала раздетым на мороз своего сына из-за несделанных уроков.