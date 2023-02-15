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20:10, 15 февраля 2023Россия

Москвичку обвинили в ДТП с участием министра транспорта Башкирии

Mash: в Москве женщину обвинили в ДТП с участием министра транспорта Башкирии

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Жительницу Москвы Юлию Бородач обвинили в аварии с участием главы Минтранса Башкирии Александра Клебанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ДТП произошло в апреле 2022 года на Можайском шоссе в столице. Автомобиль Range Rover, в котором находился Клебанов, ехал в среднем ряду. Автомобили начали замедляться, чиновник попытался избежать столкновения, после чего въехал в заднюю часть Toyota с Бородач за рулем. После аварии у министра транспорта сработали подушки безопасности, и Range Rover выехал на крайнюю левую полосу.

По словам Клебанова, он не превышал скоростной режим. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что виновной в ДТП является Бородач — по мнению правоохранителей, женщина перестраивалась и не убедилась в безопасности маневра.

По решению Кунцевского районного суда Москвы женщина должна оплатить ремонт Range Rover и 500 тысяч рублей штрафа. Бородач намерена оспорить решение суда, для чего она направилась в Мосгорсуд.

Ранее утку, которая выбежала на дорогу, признали виновной в ДТП с участием майора ставропольской полиции. Птицу обвинили по статье 12.30 («Нарушение правил дорожного движения и создание помехи») КоАП РФ и выписали штраф в размере тысячи рублей, который заплатит хозяйка птицы.

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Никита Абрамов
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