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23:24, 15 февраля 2023Россия

Российский солдат рассказал об охоте украинцев за «вагнеровцами»

Российский солдат рассказал, что украинские диверсанты охотятся за бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские диверсанты пытаются взять в плен бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена солдат Вооруженных сил России Дмитрий Галкин.

По его словам, схватившая его диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно интересовалась членами этой ЧВК, несмотря на то, что пленный до этого не слышал о такой организации. «Уже потом я в плену встречался с пацанами. Они к ним жестко относятся», — сказал он. Галкин пояснил, что в плену их подвергают особо жестоким пыткам, а его в плену «истязали ради забавы».

13 февраля боец ЧВК «Вагнер» сообщил об успехах подразделений группы в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, ЧВК продвигается в восточной части Артемовска, в направлении реки Бахмутки. «Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — заявил он.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов рассказал о тяжелых потерях украинских военных под Артемовском и показал заваленные телам позиции ВСУ. Он отметил, что подобная ситуация стала результатом штурма ЧВК «Вагнер» в поселке Красная Гора к северу от города.

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Марина Совина
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