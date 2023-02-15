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12:40, 15 февраля 2023Культура

Стивен Спилберг отказался снимать фильмы о Гарри Поттере ради детей

Variety: режиссер Стивен Спилберг отказался снимать «Гарри Поттера» ради своей семьи

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Режиссер Стивен Спилберг отказался снимать франшизу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, предпочтя вместо этого заняться воспитанием своих детей. Этим он поделился в интервью с Variety.

По словам Спилберга, всего было несколько фильмов, которые он решил не снимать. «Я решил отказаться от первого "Гарри Поттера", чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, моими маленькими детьми», — объяснил кинематографист. Отмечается, что ради съемок «Гарри Поттера» Спилбергу пришлось бы переехать в Лондон, Великобритания, тогда как его семья находилась в Лос-Анджелесе, США.

Он подчеркнул, что рад такому решению. «Таким образом, я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей», — добавил Спилберг.

Ранее стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере с новым актерским составом. Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет.

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Варвара Кошечкина
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