Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 15 февраля 2023Мир

В Венгрии призвали к миру на Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия выступает за мир, пока ЕС ждет выгодных для Украины условий
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Adriano Machado / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна заявил, что Будапешт выступает за скорейшее урегулирование кризиса на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто заявил, что Венгрия выступает за мир, пока Евросоюз ждет выгодных для Украины условий. «В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются», — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Венгрия как соседняя страна призвала к «немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров». По мнению Будапешта, конфликт следует завершить сейчас.

Ранее на встрече с ватиканским секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером Сийярто заявил о готовности Венгрии и Ватикана стать посредниками в установлении мира на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины
В России заявили о желании Польши забрать часть Украины
Стало известно число сработавших под «Северными потоками» бомб
Херш назвал причину подрыва «Северных потоков» США
В Венгрии призвали к миру на Украине
В США рассказали о переносе Байденом срока подрыва «Северных потоков»
Польша обвинила Германию в начале спецоперации России на Украине
На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда
Запад анонсировал «решающий момент» для украинского конфликта
Российский контр-адмирал предупредил о готовности Украины воевать за Черное море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.