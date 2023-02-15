В Венгрии призвали к миру на Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия выступает за мир, пока ЕС ждет выгодных для Украины условий

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна заявил, что Будапешт выступает за скорейшее урегулирование кризиса на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто заявил, что Венгрия выступает за мир, пока Евросоюз ждет выгодных для Украины условий. «В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются», — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Венгрия как соседняя страна призвала к «немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров». По мнению Будапешта, конфликт следует завершить сейчас.

Ранее на встрече с ватиканским секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером Сийярто заявил о готовности Венгрии и Ватикана стать посредниками в установлении мира на Украине.