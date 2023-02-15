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08:58, 15 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин застрелил сына из-за разногласий по бизнесу

СКР: в Приморье местный житель застрелил взрослого сына из-за бизнеса, возбуждено дело

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Приморском крае местный житель застрелил взрослого сына из-за разногласий по семейному бизнесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 14 февраля во дворе дома в селе Новостройка было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди. Следователи выяснили, что к преступлению причастен отец погибшего. Его задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, между сыном и отцом возникли разногласия относительно семейного бизнеса, в результате отец схватил ружье и дважды выстрелил в родственника. Тот погиб на месте.

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, мужчина занимался выращиванием сои и ее продажей. Семейное дело он впоследствии передал сыну, однако его деловые методы категорически ему не нравились. На этой почве между ними произошел конфликт, закончившийся убийством.

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Любовь Ширижик
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