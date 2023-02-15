Найденный в сарае старый мотоцикл ушел с молотка за 69 миллионов рублей

USA Today: в США мотоцикл 1908 года выпуска продали на аукционе за 69 миллионов рублей

В США Harley-Davidson Strap Tank 1908 года выпуска стал самым дорогим мотоциклом, когда-либо проданным на аукционе, и ушел с молотка за 935 тысяч долларов (69 миллионов рублей). Об этом сообщает USA Today.

Как сообщает Fox Business, мотоцикл был найден в сарае жителем штата Висконсин Дэвидом Уихлейном в 1941 году. Предполагается, что это один из 12 экземпляров модели, произведенных на одноэтажном заводе Harley в 1908 году. Мотоцикл считается самой старой моделью, которую могут приобрести коллекционеры. Более ранние либо уничтожены, либо уже находятся в коллекциях.

Грег Арнольд, менеджер отдела мотоциклов аукционного дома Mecum, где была продана модель, утверждает, что такие мотоциклы редко появляются на торгах, и найти оригинальный Strap Tank 1908 года практически невозможно. «Не то чтобы другие мотоциклы были поддельными, но часто люди собирают их из разных частей. А у этого мотоцикла много оригинальных деталей, что делает его еще более редким», — объяснил он. Оригинальные детали мотоцикла включают топливный бак, колеса, ременной шкив двигателя, сиденье и выхлопной патрубок.

«Мы хорошо разрекламировали мотоцикл. Harley, безусловно, является самой известной американской маркой мотоциклов, поэтому мы предчувствовали, что эта модель будет хорошо продаваться на аукционе. Но, конечно, это всегда удивительно — продавать самый дорогой мотоцикл в истории», — говорит Арнольд.

Ранее сообщалось, что покрытая птичьим пометом картина, которую нашли в сарае на американской ферме, оказалась ранней работой известного фламандского художника Антониса ван Дейка. Ее стоимость оценивается в три миллиона долларов.