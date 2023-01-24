Покрытая пометом картина из сарая оказалась шедевром за три миллиона долларов

Artnet: картину известного художника нашли в сарае и выставили на аукцион

Покрытая птичьим пометом картина, которую нашли в сарае на американской ферме, оказалась ранней работой известного фламандского художника Антониса ван Дейка. Ее стоимость оценивается в три миллиона долларов (206,4 миллиона рублей), сообщает Artnet.

Выполненный маслом эскиз обнаружили в 2002 году в американском населенном пункте Киндерхук, штат Нью-Йорк. Когда картину выставили на аукцион, местный коллекционер Альберт Б. Робертс предположил, что она относится к Золотому веку Нидерландов, и купил ее за 600 долларов (41,2 тысячи рублей).

Подлинность находки была подтверждена в 2019 году, когда искусствовед Сьюзан Барнс признала ее удивительно хорошо сохранимся шедевром Ван Дейка. По заключению специалистов, художник выполнил этот набросок в начале своей карьеры. На нем изображен сутулый пожилой мужчина, лицо которого скрыто тенью, а мускулатура тонко прорисована.

Это изображение послужило эскизом для картины Ван Дейка «Святой Иероним», написанной в 1618-1620 годах и хранящейся в музее Бойманса-ван Бенингена в Роттердаме. Эскиз Святого Иеронима — один из двух известных этюдов Ван Дейка с живой моделью. Предположительно, он был создан между 1615 и 1618 годами, когда молодой художник работал ассистентом в антверпенской студии Питера Пауля Рубенса.

В 2021 году коллекционер Альберт Б. Робертс умер. Эскиз Ван Дейка, который он нашел, покажут и выставят на аукцион в рамках мероприятия Sotheby’s Master Week, проходящего в Нью-Йорке с 18 по 30 января. Вместе с другими недавно найденными шедеврами европейского искусства эскиз включили в серию «Старые мастера».

Ранее сообщалось, что фермер из английского графства Дорсет, Великобритания, продал на аукционе Bentley, хранившийся в его сарае более 50 лет. Автомобиль модели Thrupp & Maberly DHC ушел с молотка за 66 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей).