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07:31, 15 февраля 2023Путешествия

Самолет начал резко падать над Тихим океаном после взлета в шторм

Самолет United Airlines после вылета в штормовых условиях падал 71 секунду

Фото: Anandu Vinod / Unsplash

Самолет авиакомпании United Airlines после вылета из Мауи (Гавайские острова) в Сан-Франциско во время шторма начал резко падать. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, после взлета рейс начал терять высоту над Тихим океаном со скоростью почти три тысячи метров в минуту. Падение продолжалось 71 секунду, что напугало пассажиров самолета. Как отмечает источник, ситуация осложнялась тем, что полет совершался в штормовых условиях.

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Тем не менее пилотам вскоре удалось вновь достичь нужной высоты после совершенного пике. Самолет благополучно добрался до пункта назначения, но причины произошедшего не уточняются. После приземления в аэропорту пилоты предоставили «соответствующий отчет о безопасности».

Ранее опытный авиадиспетчер, оказавшийся пассажиром на рейсе Qatar Airways, описал происходившее в салоне лайнера, который начал резко падать в воду. Мужчина рассказал, что в салоне началась паника, люди стали кричать, а одного пассажира стошнило.

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Зарина Дзагоева
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