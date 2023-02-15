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09:39, 15 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об использовании машин скорой помощи для переброски резервов ВСУ

Советник главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ перевозят резервы на машинах скорой помощи

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевозят резервы и боекомплект на машинах скорой помощи на угледарском направлении. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

«На угледарском направлении противник использует машины скорой помощи для подвоза боевых групп и боекомплекта», — утверждает он.

Гагин отметил, что такие же методы украинская армия применяла в Мариуполе и Волновахе. По его словам, изношенные автомобили, когда они выходили из строя, бойцы ВСУ бросали прямо в полях или в местах, где дислоцировались.

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Кристина Есикова
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