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00:48, 15 февраля 2023Мир

В Британии заявили о визите премьера на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Independent: британский премьер Сунак приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак станет участником Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила британская газета Independent.

Как и другие мировые лидеры, Сунак приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая запланирована на 17-19 февраля. Ее основной темой станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что на конференцию также приглашены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Камала Харрис. Представители России не будут принимать в ней участие.

В 2022 году конференция прошла 18-20 февраля, представители России также не участвовали в мероприятии. Решение объяснили тем, что для обладателей не признанных Евросоюзом вакцин от COVID-19 действуют ограничения.

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Марина Совина
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