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07:18, 15 февраля 2023Мир

В США назвали условие для переговоров по Украине

Responsible Statecraft: Западу нужно понять позицию России для переговоров по Украине

Фото: Unsplash

Для начала переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине Западу необходимо понять мнение России. Об этом заявил обозреватель Александр Хилл в материале для Responsible Statecraft.

Хилл назвал условие для переговоров по Украине и заявил, что западным странам нужно понять позицию Москвы. В частности, США следует проявить больше реализма в диалоге с Россией и постараться услышать ее, что увеличит шансы конструктивной коммуникации.

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«По мере того, как мы движемся к нарастанию конфликтов Запада с большей частью остального мира, сегодня, в дебатах о внешней политике Запада, безусловно, больше, чем когда-либо, не хватает способности хотя бы попытаться взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения», — отметил журналист.

Автор добавил, что рано или поздно странам придется сесть за стол переговоров. Чтобы диалог стал продуктивным, «обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга».

Ранее Белоруссия предложила площадку для мирных переговоров по Украине. Глава МИД страны Сергей Алейник призвал провести встречу сторон в Минске.

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Марина Совина
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