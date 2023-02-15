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12:24, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

В США заявили об опоздании c помощью Украине в Артемовске

В New York Times заявили, что Запад опоздал с помощью Украине в Артемовске

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Запад опоздал с помощью Украине в городе Артемовске (украинское название — Бахмут), заявили журналисты Стивен Эрлангер и Мэттью Мпоук Бигг. Такое мнение они выразили в статье в американском издании New York Times.

В материале отмечается, что ранее союзники Украины, включая США, встретились в Брюсселе, где обсудили помощь Киеву с поставками вооружения и тренировкой украинских солдат. «К каким бы планам соратники Украины не пришли по итогам встреч, которые завершатся в среду, выглядит очевидным, что будет уже слишком поздно помогать Бахмуту», — заявили авторы.

Они указали, что во вторник, 14 февраля, украинские власти усилили попытки убедить оставшихся в Артемовске граждан покинуть его. Утверждается, что это может послужить еще одним знаком того, что Киев готовится отступить из города.

Ранее экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при потере Артемовска в стране могут вспыхнуть протесты. По его мнению, в таком случае президенту Владимиру Зеленскому может грозить свержение.

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Олег Давыдов
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