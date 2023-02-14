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20:33, 14 февраля 2023Бывший СССР

Зеленскому предрекли свержение в случае потери Артемовска

Экс-советник Кучмы Соскин: в случае потери Артемовска Зеленского могут свергнуть

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

В случае потери Артемовска (украинское название — Бахмут) на Украине могут вспыхнуть протесты, которые могут привести к свержению президента Владимира Зеленского. Такое развитие событий на своем YouTube-канале предрек экс-советник бывшего главы республики Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что в Артемовске сейчас находятся тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), и, если они попадут в окружение, президент не сможет легко выйти из ситуации. «Его ждет просто аутодафе (публичное сожжение еретиков в средние века. — прим. «Ленты.ру») вместе с [главой офиса президента Андреем] Ермаком и [главкомом ВСУ Валерием] Залужным, причем очень быстро», — считает Соскин.

Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский уже оказался в непростом положении, так как российская армия одерживает новые победы, а на Украине растет недовольство действиями руководства страны. «Вам (Зеленскому — прим. «Ленты.ру») не помогут, поскольку на сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная», — полагает Соскин.

Ранее бывший советник Кучмы заявлял, что Зеленский может уйти в отставку на фоне ослабления позиций президента США Джо Байдена. Он также призывал объявить украинскому лидеру импичмент, обвиняя его в нарушении Конституции страны.

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Варвара Кошечкина
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