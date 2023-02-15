МИД узнал о лоббировании США связанных с Украиной сверхсекретных программ

МИД России: США лоббируют финансирование сверхсекретных программ, связанных с Украиной

Пентагон сейчас активно лоббирует идею возобновления финансирования некоторых сверхсекретных программ, связанных с Украиной. Об этом сообщил глава российской делегации МИД на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

О таких попытках он рассказал на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. «Подразумевается, что оборонное ведомство получит возможность вербовать в свои ряды украинских военнослужащих, которые получат статус сотрудников спецслужб США», — узнали в МИД.

Гаврилов добавил, что после Второй мировой войны ЦРУ так же использовало беглых нацистов для противостояния СССР. «Так и сейчас США и их сателлиты на глазах у всего международного сообщества не стесняют себя в средствах, безуспешно пытаясь нанести ущерб нашей стране», — заявил дипломат.