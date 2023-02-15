Создание в США межведомственной группы для анализа феномена НЛО объяснили

Политолог Ярыгин: версией о сбитом НЛО Байден отыгрывает замешательство в начале февраля

Версией о сбитом неопознанном летательном объекте (НЛО) американский президент Джо Байден отыгрывает свое замешательство в начале февраля, когда появившийся над США разведывательный аэростат Китая был сбит лишь спустя время, заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил создание в США межведомственной группы для анализа феномена НЛО.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде.

Я видел выступление пресс-секретаря Белого дома, которая дважды повторила, что нет никаких доказательств того, что данные летающие объекты имеют какую-то связь с внеземным происхождением Григорий Ярыгин американист

«Мне кажется, что администрация Белого дома имеет какое-то нескоординированное мнение о том, как преподносить эту новость. Вряд ли такого рода информация связана с умалчиванием истории с "Северными потоками", скорее она связана с нерешительностью действий Соединенных Штатов в начале феврале. Когда аэростат был сбит уже после того, как он прошел над США, Канадой и потом вновь вернулся в воздушное пространство Соединенных Штатов», — предположил Ярыгин.

Видимо, чтобы разбавить эту нерешительность действий самой администрации президента, был предложен такой варианта взгляда на эти аэростаты, как на внеземные, сказала политолог.

Скорее всего, это просто демонстрация того, что администрация Белого дома в этот раз быстро принимает решения. Руководство США отыгрывает свое замешательство в начале февраля Григорий Ярыгин американист

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.