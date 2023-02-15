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11:02, 15 февраля 2023Наука и техника

Повреждение ДНК от вейпов оказалось сопоставимым с эффектом от сигарет

Эффект от вейпов оказался сопоставим с традиционными сигаретами по уровню повреждения ДНК

Фото: Donn Gabriel Baleva / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Кека Американского университета выявили, что повреждения ДНК от употребления вейпов сопоставимо по эффекту с традиционными сигаретами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nicotine & Tobacco Research.

В процессе были проанализированы эпителиальные клетки, полученные изо рта вейперов, курильщиков и людей, которые не курили. Всего в работе приняли участие 72 здоровых взрослых, которых разделили на три группы в соответствии с возрастом, расой и полом. У каждого из испытуемых были взяты биохимические анализы, а также их попросили заполнить подробные анкеты. В случае с электронными и обычными сигаретами особое внимание уделялось тому, как часто и как долго участники их употребляли, какие устройства и ароматизаторы они использовали.

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Оказалось, что у вейперов и обычных курильщиков уровни повреждения ДНК в 2,6 и 2,2 раза больше, чем у некурящих, соответственно. Самый высокий уровень нарушений был у вейперов, которые использовали pods, а затем у тех, кто использовал mods. Вейпы со сладким вкусом были связаны с самым выраженным повреждением ДНК, чуть менее — у вкуса мяты или ментола, а также фруктов. Причем чем больше пользователи электронных сигарет их употребляли, тем больше повреждений ДНК происходило в их клетках полости рта. Авторы отмечают, что у курильщиков наблюдается схожая ситуация.

Повреждение ДНК эпителиальных клеток полости рта является ранним изменением, которое связывают с повышенным риском многих видов хронических заболеваний, включая рак и воспалительные процессы.

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Елена Апазиди
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