Сексолог посоветовал неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре»
При проблемах с потенцией можно бить крапивой по обнаженным половым органам, заявил сексолог Юрий Прокопенко. Неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре» он посоветовал в беседе с изданием «Подъем».
15 февраля стало известно, что компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию. Сексолог Прокопенко поспешил уверить, что российские мужчины без труда найдут замену известному препарату для повышения потенции.
Можно даже крапивой заменить, если бить по обнаженному члену. Только зачем? У нас вполне выпускают ту же самую «Виагру». Фабрика «Северная звезда». Препаратов может быть много
По его словам, нужно бороться не с симптомами проявления мужской слабости, а искоренять причины недуга. «Если же речь идет о препарате, который изначально называется силденафил (а "Виагра" — это его торговое название), то точно такой же препарат выпускается "Северной звездой"», — пояснил он.
Ранее в Минздраве сообщили, что в России много аналогов «Виагры». Препараты с действующим веществом силденафил можно найти в аптеках.