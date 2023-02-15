Сексолог посоветовал неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре»

Сексолог Юрий Прокопенко назвал крапиву альтернативой ушедшей из России «Виагре»

При проблемах с потенцией можно бить крапивой по обнаженным половым органам, заявил сексолог Юрий Прокопенко. Неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре» он посоветовал в беседе с изданием «Подъем».

15 февраля стало известно, что компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию. Сексолог Прокопенко поспешил уверить, что российские мужчины без труда найдут замену известному препарату для повышения потенции.

Можно даже крапивой заменить, если бить по обнаженному члену. Только зачем? У нас вполне выпускают ту же самую «Виагру». Фабрика «Северная звезда». Препаратов может быть много Юрий Прокопенко сексолог

По его словам, нужно бороться не с симптомами проявления мужской слабости, а искоренять причины недуга. «Если же речь идет о препарате, который изначально называется силденафил (а "Виагра" — это его торговое название), то точно такой же препарат выпускается "Северной звездой"», — пояснил он.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России много аналогов «Виагры». Препараты с действующим веществом силденафил можно найти в аптеках.