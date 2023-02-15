В ВОЗ опровергли прекращение расследования происхождения COVID-19

Пресс-секретарь ВОЗ Жазаревич опроверг прекращение изучения происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не прекращала изучать происхождение COVID-19 и продолжает запрашивать у Китая необходимые данные. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.

Таким образом он опроверг ранее появившуюся информацию в статье журнала Nature, согласно которой организация приостановила исследования происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса. По словам Жазаревича, статья в Nature является неточной и вводящей в заблуждение.

Пресс-секретарь ВОЗ пояснил, что в организации всегда последовательно заявляли о необходимости доступа к прозрачным данным из Китая для продвижения в исследованиях о происхождении COVID-19. «Мы просили и продолжаем просить об этом», — подчеркнул он.

Жазаревич также подчеркнул, что ВОЗ неоднократно и публично говорила о необходимости продолжения расследования и предоставления информации Китаем, с тех пор как команда организации вернулась из Уханя в начале 2021 года. «Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останутся в тупике», — выразил мнение пресс-секретарь ВОЗ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Всемирная организация здравоохранения решила приостановить дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, китайские власти препятствовали сбору данных.