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21:02, 15 февраля 2023Мир

В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности завершения пандемии COVID-19 в 2023 году

Фото: cnsphoto / Reuters

В ВОЗ считают, что у мировых правительств есть все инструменты для завершения пандемии коронавируса в 2023 году. Об этом на брифинге с журналистами заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

По его словам, число случаев заболевания и количество смертей от коронавируса снизилось во всем мире в феврале 2023 года. Однако их все еще достаточно много, учитывая инструменты для борьбы с COVID-19, имеющимися в распоряжении.

«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии COVID-19 в этом году», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич заявил, что организация не прекращала изучать происхождение COVID-19 и продолжает запрашивать у Китая необходимые данные. Таким образом, он опроверг ранее появившуюся информацию в статье журнала Nature, согласно которой организация приостановила исследования происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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