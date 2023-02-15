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23:58, 15 февраля 2023Культура

Умерла секс-символ 1970-х

Умерла актриса и секс-символ 1970-х Ракель Уэлч

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Умерла американская актриса Ракель Уэлч (Raquel Welch). Об этом сообщает TMZ.

Семья актрисы рассказала, что секс-символ 70-х скончалась на 83 году жизни после непродолжительной болезни.

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Уэлч снималась в таких фильмах, как «Миллион лет до нашей эры», «Фантастическое путешествие», «Ослепленный желаниями», «Сто винтовок». За роль Констанции Бонасье в картине «Три мушкетера» актриса получила «Золотой глобус» как лучшая актриса комедии или мюзикла.

Уэлч была названа одной из «100 самых сексуальных звезд в истории кино» в выпуске журнала Empire в 1995 году. Также она заняла третье место в рейтинге Playboy «100 самых сексуальных звезд 20-го века» и второе — в рейтинге самых сексуальных женщин всех времен по версии Men's Health.

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Марина Совина
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