Работавшие в Турции после землетрясения российские спасатели вернулись в Москву

Группа российских спасателей, работавших в Турции после землетрясения, вернулась в Москву

Пресс-служба МЧС РФ сообщила о возвращении в Москву группы российских спасателей, которые занимались поисково-спасательными работами в Турции после землетрясения, передает РИА Новости.

«Самолеты МЧС России приземлились в Москве с группировкой спасателей и врачей на борту», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в Турцию были направлены более 150 российских специалистов для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в свою очередь, заявил, что команда российских медиков помогла почти 850 пострадавшим от землетрясения в Турции. Он рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина в пострадавшие районы Турции отправились 11 ведущих врачей федеральных клиник.