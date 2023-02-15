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13:49, 15 февраля 2023Россия

«Казненный» боец ЧВК «Вагнер» появился на видео с Пригожиным

Военкор Коц опубликовал видео с «казненным» бойцом ЧВК «Вагнер» и Пригожиным

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, на котором запечатлен боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Якущенко, о якобы казни которого сообщалось ранее, и основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин. Кадры появились в его Telegram-канале.

На видео предприниматель представил Якущенко и добавил, что он попал в плен, «потому что выполнял боевую задачу и заблудился». Пригожин подчеркнул, что боец вел себя в плену «как нормальный мужчина». «Потому что была команда, если тебя берут в плен, смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника где стоит», — объяснил бизнесмен и подчеркнул, что военный, вернувшись из плена, принес большое количество нужной информации.

Сам Якущенко рассказал, что отношение к нему в плену было жестким. «Меня избивали, можно сказать, пытали, заставляли говорить то, что они хотят от меня услышать», — рассказал он, уточнив, что украинские военные грозились его зарезать и выложить видео в интернет, чтобы ролик увидели его родные. Боец также добавил, что продолжит службу в рядах ЧВК.

Видео, на котором якобы запечатлена казнь Якущенко, было опубликовано 13 февраля. Пригожин на просьбу журналистов прокомментировать кадры призвал спокойнее оценивать увиденное. Позже пресс-служба бизнесмена поделилась видео с живым Якущенко. На нем он заявил, что ЧВК дает право на исправление своих ошибок, и извинился за свои интервью во время украинского плена.

По информации издания «Коммерсантъ», военный был неоднократно судим — за грабежи, разбой и убийство с особой жестокостью. В 2015 году он получил 19 лет колонии строгого режима, отбывать наказание его отправили в ИК-2 в Энгельсе. Уточнялось, что Якущенко, предположительно, был завербован в ЧВК «Вагнер» осенью 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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