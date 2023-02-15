Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»

Захарова cочла высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка» поддержкой русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение эстонских властей лишить вида на жительство и выслать из страны организатора акций «Бессмертный полк» в республике Сергея Чаулина. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-аккаунте.

По словам политика, основной причиной произошедшего послужило недовольство правительства Эстонии, вызванного проведением Чаулиным шествий «Бессмертного полка». «Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в "демократической" Эстонии"», — отметила Захарова.

Она указала, что в республике насаждается искаженная интерпретация исторических событий прошлого века, которая нацелена на поддержку русофобии.

Чаулин покинул Эстонию 14 февраля. Его обвиняют в многолетнем разжигании «национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения».