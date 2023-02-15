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00:11, 16 февраля 2023Мир

Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»

Захарова cочла высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка» поддержкой русофобии

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение эстонских властей лишить вида на жительство и выслать из страны организатора акций «Бессмертный полк» в республике Сергея Чаулина. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-аккаунте.

По словам политика, основной причиной произошедшего послужило недовольство правительства Эстонии, вызванного проведением Чаулиным шествий «Бессмертного полка». «Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в "демократической" Эстонии"», — отметила Захарова.

Она указала, что в республике насаждается искаженная интерпретация исторических событий прошлого века, которая нацелена на поддержку русофобии.

Чаулин покинул Эстонию 14 февраля. Его обвиняют в многолетнем разжигании «национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения».

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Варвара Кузьмина
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