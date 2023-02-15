Exxpress: украинское зерно скормили свиньям в Испании

Обозреватель Exxpress Михаэль Кох в материале для издания сообщил, что украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании вместо того, чтобы отправить бедным странам Азии и Африки.

По словам Коха, Евросоюз (ЕС) боролся за создание коридора, благодаря которому зерно с Украины могло морским путем доходить до бедных стран, чтобы спасти их от голода, однако пшеница туда почти не попала.

«Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства», — назвал он главного получателя украинского зерна.

В страны третьего мира мало что попало из-за финансовой выгоды украинского правительства, считает журналист. «Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», — заключил Кох.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений. По его словам, российская сторона исправно выполняла все условия стамбульских договоренностей, тогда как условия самой России игнорировались.