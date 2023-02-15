Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:47, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Назван главный получатель украинского зерна

Exxpress: украинское зерно скормили свиньям в Испании

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Обозреватель Exxpress Михаэль Кох в материале для издания сообщил, что украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании вместо того, чтобы отправить бедным странам Азии и Африки.

По словам Коха, Евросоюз (ЕС) боролся за создание коридора, благодаря которому зерно с Украины могло морским путем доходить до бедных стран, чтобы спасти их от голода, однако пшеница туда почти не попала.

«Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства», — назвал он главного получателя украинского зерна.

В страны третьего мира мало что попало из-за финансовой выгоды украинского правительства, считает журналист. «Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», — заключил Кох.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений. По его словам, российская сторона исправно выполняла все условия стамбульских договоренностей, тогда как условия самой России игнорировались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ФРГ назвали апогеем бессилия отказ расследовать взрывы на «Северных потоках»
Путин оценил работу сотрудников МЧС
Задержание ФСБ проникшего в Россию бойца украинского «Азова» попало на видео
Подозреваемого в убийствах двух женщин арестовали через 42 года
Минобороны показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ
Россиянам раскрыли распространенные ошибки при принятии душа
Появились подробности о состоянии отца Овечкина
В России выявили максимальное с середины октября число случаев COVID-19
Танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети
На Украине решили передать ВСУ тонны российских товаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.