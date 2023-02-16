Число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тысяч

Управление по ЧС Турции: более 36 тысяч человек погибли при землетрясении

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Турции, число погибших при землетрясении превысило 36 тысяч человек. Об этом пишет Reuters.

В ведомстве уточняют, что речь идет о 36 187 погибших. После основных подземных толчков, начавшихся ранним утром 6 февраля, в стране было зафиксировано еще 4,3 тысячи афтершока.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 в Турции стали сильнейшими с 1939 года, по данным местных властей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позднее уточняли, что они также стали сильнейшими в европейском регионе за столетие. Помимо Турции, толчки ощущались в Сирии, Ираке, на Кипре и в ряде других стран. В Сирии в результате происшествия, по официальным данным, погибли почти 1,5 тысячи человек.