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11:25, 16 февраля 2023Мир

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тысяч

Управление по ЧС Турции: более 36 тысяч человек погибли при землетрясении

Фото: Nir Elias / Reuters

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Турции, число погибших при землетрясении превысило 36 тысяч человек. Об этом пишет Reuters.

В ведомстве уточняют, что речь идет о 36 187 погибших. После основных подземных толчков, начавшихся ранним утром 6 февраля, в стране было зафиксировано еще 4,3 тысячи афтершока.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 в Турции стали сильнейшими с 1939 года, по данным местных властей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позднее уточняли, что они также стали сильнейшими в европейском регионе за столетие. Помимо Турции, толчки ощущались в Сирии, Ираке, на Кипре и в ряде других стран. В Сирии в результате происшествия, по официальным данным, погибли почти 1,5 тысячи человек.

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Виктория Кондратьева
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