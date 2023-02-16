Врач рассказал о связи ночных кошмаров с неизлечимой болезнью

Врач Агапкин заявил, что ночные кошмары могут быть признаком развития болезни Паркинсона

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о признаках, которые указывают на развитие болезни Паркинсона. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил о связи ночных кошмаров с этим неизлечимым недугом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«У болезни Паркинсона есть ряд признаков, которые возникают задолго до того, как появятся первые клинические симптомы. Это, например, ночные кошмары», — сообщил Агапкин.

Специалист добавил, что на развитие этого заболевания может также указывать потеря обоняния.

Ранее Агапкин назвал способ, помогающий справиться с бессонницей. Телеведущий посоветовал перед сном некоторое время побыть в очках с желтыми линзами. Как объяснил специалист, такие очки увеличивают концентрацию гормона ночного сна и помогают быстро заснуть.

Перед этим Агапкин опроверг миф о том, что вылечить больное горло поможет горячий чай. Он предупредил, что горячий напиток только усилит процессы воспаления. По словам врача, от боли в горле может избавить мороженое.