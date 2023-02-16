Airbus нарастил прибыль после ухода из России

Airbus отчитался о росте прибыли на 1% в 2022 году после ухода из России

Чистая прибыль европейского авиаконцерна Airbus в 2022 году выросла на 1 процент, до 4,2 миллиарда евро, а выручка — на 13 процентов, до 58,7 миллиарда. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Заказчикам был поставлен 661 самолет, это на 8 процентов больше, чем в 2021 году. В текущем году компания планирует увеличить поставки до 720 лайнеров. При этом генеральный директор Airbus Гийом Фори указал, что компании пришлось корректировать планы из-за «некоторых неблагоприятных обстоятельств».

После начала боевых действий на Украине авиаконцерн разорвал любое сотрудничество с российскими авиакомпаниями, которые входили в число заказчиков самолетов. К настоящему времени предпосылок для возвращения компании в Россию нет.

По словам Фори, адаптация Airbus к текущим обстоятельствам продолжается, а помогает в этом восстановление авиатрафика после пандемии COVID-19 и возвращение перевозчиков к долгосрочному планированию. Кроме того, удалось быстрее, чем ожидалось, восстановить логистическую цепочку.

Ранее стало известно, что российские покупатели Airbus, которые так и не смогли получить самолеты, пытаются вернуть свои авансы, но безрезультатно. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Эксперты оценивают шансы добиться возврата через суд как близкие к нулю.