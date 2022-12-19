«Ъ»: российский покупатель Airbus захотел вернуть свой аванс через московский суд

После отказа западных авиапроизводителей поставлять заказанные самолеты в Россию отечественные перевозчики и арендодатели не смогли вернуть заплаченные ранее авансы и теперь пытаются решить проблему. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

К концу года компания «Авиакапитал Сервис» (АКС), лизингодатель «Ростеха», захотела решить вопрос в судебном порядке. Для этого она подала иск в Московский арбитражный суд, сумму претензий стороны официально не раскрывают.

По оценке издания, которую подтверждают международные лизинговые консультанты, речь идет о требовании около 200 миллионов долларов в рамках контракта на поставку 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350.

Эксперты не видят смысла в судебных претензиях, потому что оценивают шансы вернуть деньги как близкие к нулю. Европейские санкции запрещают любые финансовые отношения с российскими компаниями, поэтому какое бы решение ни принял московский суд, заставить поставщика исполнять его он не сможет.

Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов отметил, что какую-то перспективу имел бы иск в иностранной юрисдикции, если бы российское лицо смогло добиться его регистрации. В то же время председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис сказал, что в западных судах тоже вряд ли получится победить.

Единственным объяснением могло бы стать наличие имущества Airbus в России, которое можно заморозить в рамках положительного судебного решения. Однако, как отметил Смирнов, у компании соответствующих активов в стране нет.

В начале декабря стало известно, что Airbus полностью откажется от использования российского титана в течение нескольких месяцев. Для этого компания нарастила закупки металла в США и Японии, замедляют вопрос только строгие правила сертификации, принятые в авиапромышленности.