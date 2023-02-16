Выявлено влияние алкоголя во время беременности на форму лица детей

Human Reproduction: алкоголь во время беременности изменил форму лица детей

Команда ученых из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме выявила последствия влияния алкоголя, употребляемого до и во время беременности, на форму лица будущих детей. Результаты работы опубликованы в журнале Human Reproduction.

Для этого авторами был использован алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) и технология глубокого обучения, в которые загрузили информацию по количеству алкоголя, выпитого женщинами, как за три месяца до беременности (но прекративших во время начала), так и после вынашивания ребенка, а также изменения формы лиц детей на 3D-изображениях.

Всего были использованы данные 3149 детей в возрасте девяти лет и 2477 детей в возрасте 13 лет. Все участники были частью исследования Generation R в Нидерландах, которое изучало изменения жизни испытуемых, начиная с внутриутробного развития.

Компьютерное моделирование показало, что между спиртным и изменением формы лица действительно есть связь. Причем даже в случае, если матери выпивали менее 12 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно небольшому бокалу вина объемом 175 миллилитров или 330 миллилитров пива.

Исследователи отмечают, что их открытие может указывать на определенные нарушения, поскольку лицо является «зеркалом здоровья», то есть отражает общее состояние организма ребенка.

Кроме того, если матерью регулярно принимались большие дозы алкоголя, неблагоприятное воздействие могло привести к фетальному алкогольному синдрому (ФАС), что также отражается на лицах детей. У таких пациентов наблюдается задержка роста, неврологические нарушения и ненормальное развитие лица. Также врачи диагностируют когнитивные нарушения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), трудности в обучении, сложности с памятью, поведенческие отклонения, задержку речи.