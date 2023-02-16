Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:19, 16 февраля 2023Наука и техника

Выявлено влияние алкоголя во время беременности на форму лица детей

Human Reproduction: алкоголь во время беременности изменил форму лица детей

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

Команда ученых из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме выявила последствия влияния алкоголя, употребляемого до и во время беременности, на форму лица будущих детей. Результаты работы опубликованы в журнале Human Reproduction.

Для этого авторами был использован алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) и технология глубокого обучения, в которые загрузили информацию по количеству алкоголя, выпитого женщинами, как за три месяца до беременности (но прекративших во время начала), так и после вынашивания ребенка, а также изменения формы лиц детей на 3D-изображениях.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Всего были использованы данные 3149 детей в возрасте девяти лет и 2477 детей в возрасте 13 лет. Все участники были частью исследования Generation R в Нидерландах, которое изучало изменения жизни испытуемых, начиная с внутриутробного развития.

Компьютерное моделирование показало, что между спиртным и изменением формы лица действительно есть связь. Причем даже в случае, если матери выпивали менее 12 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно небольшому бокалу вина объемом 175 миллилитров или 330 миллилитров пива.

Исследователи отмечают, что их открытие может указывать на определенные нарушения, поскольку лицо является «зеркалом здоровья», то есть отражает общее состояние организма ребенка.

Кроме того, если матерью регулярно принимались большие дозы алкоголя, неблагоприятное воздействие могло привести к фетальному алкогольному синдрому (ФАС), что также отражается на лицах детей. У таких пациентов наблюдается задержка роста, неврологические нарушения и ненормальное развитие лица. Также врачи диагностируют когнитивные нарушения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), трудности в обучении, сложности с памятью, поведенческие отклонения, задержку речи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК
Переодевавшийся в женщину россиянин похитил у пенсионерок более миллиона рублей
Два огромных питона спрятались в потолке и напугали семью
В Одессе произошли взрывы
В Кировоградской области произошел пожар на хранилище нефтепродуктов
Агрессивная птица напала на россиянку на популярном горнолыжном курорте
Российские фрилансеры увеличили переводы за границу почти в семь раз
Тиктокерша показала способ повесить штору и избежать порчи стен
«ВКонтакте» запустила новую уникальную ленту
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.