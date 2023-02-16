США проведут встречу с премьерами Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО

Вице-президент США Харрис обсудит с премьерами Финляндии и Швеции вступление в НАТО

Вице-президент США Камала Харрис обсудит с премьер-министрами Финляндии и Швеции процедуру вступления в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Отмечается, что обсуждение пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Харрис во время своего визита в Германию также должна встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Reuters уточняет, что на повестке конференции в Мюнхене будет ратификация членства Финляндии и Хельсинки в НАТО, отношения членов альянса с Китаем, а также военная поддержка Украины. «Вице-президент обсудит наши следующие шаги по поддержке Украины на поле боя», — отметил собеседник агентства.