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12:56, 16 февраля 2023Мир

США проведут встречу с премьерами Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО

Вице-президент США Харрис обсудит с премьерами Финляндии и Швеции вступление в НАТО

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис обсудит с премьер-министрами Финляндии и Швеции процедуру вступления в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Отмечается, что обсуждение пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Харрис во время своего визита в Германию также должна встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Reuters уточняет, что на повестке конференции в Мюнхене будет ратификация членства Финляндии и Хельсинки в НАТО, отношения членов альянса с Китаем, а также военная поддержка Украины. «Вице-президент обсудит наши следующие шаги по поддержке Украины на поле боя», — отметил собеседник агентства.

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Глеб Бажуткин
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