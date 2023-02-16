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18:52, 16 февраля 2023Россия

В Совфеде оценили идею создания анти-НАТО

Сенатор Косачев усомнился в необходимости создания анти-НАТО в Евразии

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В создании на Евразийском пространстве блока анти-НАТО нет необходимости. Об этом заявил член Совета Федерации, глава комитета Совфеда по международным отношениям Константин Косачев, его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, создание объединения, целью которого было бы противостояние, является тупиком.

«Иногда высказывается точка зрения, что пора бы в каком-то из других регионов земного шара (...) собраться, консолидироваться и создать некий "антиевропейский союз" (...) или "анти-НАТО". (...) Я эту точку зрения не разделяю, я не считаю, что задачей евразийского проекта является противопоставление», — заявил член Совфеда.

В создании нацеленного против НАТО альянса Косачев увидел лишь повторное прохождение пути Холодной войны.

Ранее в НАТО призвали готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. «Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Марк Леонов
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