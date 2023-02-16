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03:33, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

В России стало меньше хакерских атак на банки

РИА: зафиксировано снижение числа атак на российские банки в начале 2023 года

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года снизилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данилу Чежина.

Небольшое сокращение числа атак — около пяти процентов — отмечено в сравнении с зафиксированным пиком активности в марте-апреле 2022 года. «При этом длительность атак по-прежнему остается высокой — все те же группы хактивистов по-прежнему действуют и активны», — подчеркнул собеседник издания.

Эксперт отметил, что наблюдается прямая линейная зависимость между ростом геополитической напряженности и количеством и интенсивностью DDoS-атак против российских компаний. Поэтому в 2023 году эксперты прогнозируют рост атак на российский бизнес и госорганы в случае ухудшения геополитической обстановки.

Ранее российские хакеры Killnet признались во взломе IT-системы авиакомпании Lufthansa. Лидер группировки KillMilk заявил, теперь хакеры знают, как остановить работу любого аэропорта мира. Он также пояснил, что атака на немецкую Lufthansa произошла в ответ на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

15 февраля в работе IT-системы крупнейшей авиакомпании Германии произошел масштабный сбой, который привел к массовым задержкам и отменам полетов по всему миру. В результате сбоя были затронуты все рейсы европейского перевозчика.

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Екатерина Подвигина
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