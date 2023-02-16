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12:31, 16 февраля 2023Мир

В НАТО сравнили запасы вооружений армий России и Украины

В НАТО заявили, что Украина не отстает от России благодаря западным поставкам вооружений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина не отстает от России в запасах вооружений благодаря западным поставкам. Об этом заявили чиновники НАТО, их мнение приводит агентство Bloomberg.

Сравнивая запасы вооружений двух армий, должностные лица НАТО пришли к выводу, что именно помощь Запада помогает Украине держаться вровень с Россией. «Украине удалось не отставать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно», — сравнили в Североатлантическом альянсе.

Ранее стало известно, что украинский конфликт опустошил европейские арсеналы техники и боеприпасов. Газета Financial Times писала, что заводы Европы не способны производить достаточное количество снарядов для удовлетворения потребностей Киева, и сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, призвал украинских военнослужащих экономнее использовать боеприпасы. Он отметил, что советский способ ведения боя как раз заключается в применении тяжелых боеприпасов с массированными артобстрелами, в то время как страны НАТО никогда не ведут бой таким образом.

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Алина Гончарова
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