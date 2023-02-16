В России захотели наказывать авиадебоширов после стриптиза пассажирки на борту

В Совфеде предложили ужесточить наказание для авиадебоширов и вносить их в черный список

В России захотели ужесточить наказание для авиадебоширов после стриптиза пассажирки на борту рейса Ставрополь — Москва. С таким предложением выступил первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, сообщает РИА Новости.

Парламентарий обратился к Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям, заявив, что те могут самостоятельно составлять черные списки и вносить в них имена лиц, нарушающих порядок в самолете. Абрамов посчитал, что граждан, угрожающих безопасности окружающих, нельзя снова допускать на борт лайнера.

В то же время представитель Совфеда предостерег от злоупотребления черными списками, заметив, что все нарушения порядка должны быть подтверждены документально. По его словам, участники бытовых конфликтов в самолетах не должны лишаться права пользоваться воздушными судами.

Помимо этого, Абрамов предложил организовать градацию наказаний по времени. «Если человек совершил правонарушение в 18 лет, это не значит, что в 80 лет он также не сможет летать», — заключил он.

14 февраля пассажирка самолета, следовавшего из Ставрополя в Москву, устроила стриптиз на глазах у попутчиков и пыталась проникнуть в кабину пилотов. Во время полета пьяная россиянка захотела курить и закрылась для этого в туалете. Когда бортпроводник сделал дебоширке замечание, она оголила грудь и стала кричать, что все пассажиры самолета под угрозой.