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10:05, 16 февраля 2023Россия

Появились кадры перевернувшегося на российской трассе рейсового автобуса

В сети появились кадры перевернувшегося на трассе в Ингушетии рейсового автобуса

В сети появились кадры с места аварии на трассе в Ингушетии, где перевернулся рейсовый автобус. Их публикует телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

На видеозаписи виден опрокинувшийся на бок автобус, вокруг него разбросаны обломки, также снесено дорожное ограждение. У транспортного средства выбиты стекла и искорежен корпус.

В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что после аварии в больницу доставили 14 человек, которых в настоящее время осматривают врачи — впоследствии медики установят, сколько человек нуждаются в госпитализации.

Об аварии стало известно утром в четверг, 16 февраля. ДТП произошло на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии. Погиб один человек, еще семеро пострадали. Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу.

Анастасия Шейкина
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