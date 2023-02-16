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13:11, 16 февраля 2023Путешествия

Туристам на Бали ограничат доступ к одной известной достопримечательности

Express: туристам на Бали ограничат доступ к священной горе Батур

Фото: Unsplash

В Индонезии захотели ограничить доступ туристов к одной известной достопримечательности Бали — горе Батур. Об этом пишет британский таблоид Express.

По данным издания, власти популярной азиатской страны обсуждают возможность ограничить число путешественников, посещающих священную гору.

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Так, губернатор Бали Вайан Костер National (Wayan Koster) заявил, что иностранцы больше не должны свободно приезжать в этот район или подниматься на вершину. «Тем более что многие делают это на мопедах, — добавил он. — Я думаю, это недопустимо».

Отмечается, что подобную инициативу поддерживают не только местные религиозные деятели, но и многие балийцы. Жители острова уверены, что присутствие туристов способно нанести ущерб святости гор.

Ранее в январе россиянка назвала самые раздражающие привычки жителей Бали. Туристка рассказала, что больше всего отдыхающих на индонезийском острове раздражает медлительность местных. По словам девушки, у балийцев в культуре нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.

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Фариза Бацазова
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