Туристам на Бали ограничат доступ к одной известной достопримечательности

Express: туристам на Бали ограничат доступ к священной горе Батур

В Индонезии захотели ограничить доступ туристов к одной известной достопримечательности Бали — горе Батур. Об этом пишет британский таблоид Express.

По данным издания, власти популярной азиатской страны обсуждают возможность ограничить число путешественников, посещающих священную гору.

Так, губернатор Бали Вайан Костер National (Wayan Koster) заявил, что иностранцы больше не должны свободно приезжать в этот район или подниматься на вершину. «Тем более что многие делают это на мопедах, — добавил он. — Я думаю, это недопустимо».

Отмечается, что подобную инициативу поддерживают не только местные религиозные деятели, но и многие балийцы. Жители острова уверены, что присутствие туристов способно нанести ущерб святости гор.

Ранее в январе россиянка назвала самые раздражающие привычки жителей Бали. Туристка рассказала, что больше всего отдыхающих на индонезийском острове раздражает медлительность местных. По словам девушки, у балийцев в культуре нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.

