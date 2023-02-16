Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 16 февраля 2023Бывший СССР

Белоруссия раскритиковала Литву за решение по проезду через границу

В Белоруссии раскритиковали прекращение Литвой взаимодействия по проезду через границу

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Белоруссии раскритиковали решение Литвы прекратить взаимодействие по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. По мнению официального представителя Госпогранкомитета республики Антона Бычковского, это может отразиться на ритмичности пропуска, передает РИА Новости.

По мнению Бычковского, решение о прекращении взаимодействия — это недружественный и неконструктивный шаг со стороны Литвы. «По сути он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков», — сказал он.

Он также отметил, что таким образом Вильнюс прекращает сотрудничество между пограничными ведомствами в вопросе недопущения очередей на границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери ВСУ в Соледаре
В России захотели ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей
Су-30 Балтфлота нанесли удары по аэродромам «противника» на учениях
Япония резко снизила закупки российской нефти
Популярный среди мировых знаменитостей «Остров любви» выставили на продажу
Белоруссия раскритиковала Литву за решение по проезду через границу
Севастополь атаковали беспилотники
Россиян предупредили о новом способе мошенничества на маркетплейсах
Телевизор проломил голову четырехлетней россиянке
Россиянин избил до смерти супругу из-за ревности и получил 8,5 года колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.