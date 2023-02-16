Белоруссия раскритиковала Литву за решение по проезду через границу

В Белоруссии раскритиковали прекращение Литвой взаимодействия по проезду через границу

В Белоруссии раскритиковали решение Литвы прекратить взаимодействие по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. По мнению официального представителя Госпогранкомитета республики Антона Бычковского, это может отразиться на ритмичности пропуска, передает РИА Новости.

По мнению Бычковского, решение о прекращении взаимодействия — это недружественный и неконструктивный шаг со стороны Литвы. «По сути он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков», — сказал он.

Он также отметил, что таким образом Вильнюс прекращает сотрудничество между пограничными ведомствами в вопросе недопущения очередей на границе.