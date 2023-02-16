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14:28, 16 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-50

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении контрбатарейной станции AN/TPQ-50 производства США

Фото: РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 на донецком направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Также были уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены свыше 7890 танков и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8400 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.

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14 февраля Минобороны отчиталось о том, что ВС России уничтожили произведенные в США станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Кировске и Успеновке.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

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Евгения Куликова
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