Минобороны РФ отчиталось об уничтожении контрбатарейной станции AN/TPQ-50 производства США

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 на донецком направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Также были уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены свыше 7890 танков и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8400 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.

14 февраля Минобороны отчиталось о том, что ВС России уничтожили произведенные в США станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Кировске и Успеновке.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.