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09:59, 16 февраля 2023Экономика

Курс биткоина резко вырос

Биткоин резко подорожал на 12 процентов, до 24,716 тысячи долларов
СюжетКурс биткоина:

Фото: unsplash

Биткоин резко подорожал на 12 процентов в ходе торгов 16 февраля. Курс криптовалюты вырос до отметки в 24,716 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Ранее автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой расти начнут цены на драгоценные металлы: серебро и золото.

Bitcoin от TradingView

В 2022 году наиболее выгодными вложениями денежных средств для россиян стали рублевый банковский депозит, российские корпоративные облигации и государственные облигации федерального займа (ОФЗ). В то же время лидеры доходности в 2021 году — биткоин и новостройки — в 2022-м показали если не отрицательную, то околонулевую динамику.

Биткоин обвалился за год на 62,8 процента. Соответственно, инвестор, вложивший в биткоин 100 тысяч рублей в начале года, к его концу потерял бы 62,8 тысячи рублей.

Платон Щукин
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